So 14.01.2018 | 08:11 | Kultur

- "Glaube Liebe Hoffnung" im Gorki Theater

"Glaube, Liebe, Hoffnung" ist Ödön von Horváths Drama um eine junge Frau, die ihre Organe schon zu ihren Lebzeiten verkaufen will, um einen Gewerbeschein als Unterwäscheverkäuferin zu finanzieren. Missgunst und eine Gesellschaft im gnadenlosen Existenzkampf verstricken sie in ein prekäres Netz aus Notlügen und Heuchelei. Am Samstagabend hatte das Stück Premiere im Berliner Gorki Theater - Nadine Kreuzahler hat die Vorstellung gesehen.