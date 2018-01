Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie: J. P. Anders Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie: J. P. Anders

Fr 12.01.2018

- Die Lust am Wandern im 19. Jahrhundert

Vorfreude ist die schönste Freude. Unsere Kulturredaktion schaut in dieser Woche auf interessanteste Premieren, Filme und Ausstellungen des Jahres. In diesem Fall: "Wanderlust". So heißt eine große Schau, die Anfang Mai in der Alten Nationalgalerie in Berlin gezeigt wird. Das klingt vielversprechend, findet Barbara Wiegand, nachdem sie vom Museumsleiter schon einen Einblick bekommen hat.

Zurück zur Natur: Um das Jahr 1800 gab der Philosoph Rousseau diese Parole aus, und zahlreiche Dichter, Denker und Maler folgten ihm. Sie machten sich auf den Weg in die Felder, Wiesen und Wälder. Eine Zeit des Aufbruchs begann, raus in die Weite der Natur, die manch ein Maler im Bild festhielt.

INFOS IM WWW Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir - "Wanderlust" Mehr über die Ausstellung in der Berliner Alten Nationalgalerie - zu sehen vom 9. Mai - 16. September 2018

Der berühmteste Wanderer der Kunstgeschichte

Rechtzeitig zu Anfang der "Grünen Saison" - Anfang Mai nimmt uns die Alte Nationalgalerie in Berlin mit auf eine Tour, entlang der gemalten Wanderlust. Mit Ralph Gleis, dem Leiter der Alten Nationalgalerie, geht es hinauf in den zweiten Stock des Museums, dorthin, wo wir ihn in vier Monaten finden werden – den vielleicht berühmtesten Wanderer der Kunstgeschichte: 1817 von Caspar David Friedrich in Öl gemalt, steht er da, auf dem Gipfel eines Berges und schaut über das weiße Wolkenbett zu seinen Füßen zum silbrig schimmernden Horizont.

Vom Menschen in der Natur

"Der Wanderer über dem Nebelmeer" - diese hochkarätige Leihgabe aus Hamburg ist eines von vielen Werken Caspar David Friedrichs, das in der Schau zu sehen sein wird. Sogar der komplette "Caspar David Friedrich Saal" der Alten Nationalgalerie wird in die Schau integriert werden. Erzählen doch die Bilder des großen Romantikers eigentlich immer vom Menschen in der Natur, angefangen vom klein skizzierten Wanderer am Rande des Riesengebirges bis hin zum Mönch am Meer. Damit schuf Friedrich Sinnbilder für eine Bewegung, die am Beginn der Industrialisierung und Beschleunigung nach Wegen zurück zur Natur suchte.

