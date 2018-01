- Vorfreude auf "Die Kinder des Paradieses" im Berliner Ensemble

Marcel Carnés Opus Magnum ist einer der poetischsten Filme aller Zeiten. Die "Kinder des Paradieses" sind jedoch gebrannte Kinder, sie entstehen mitten im Zweiten Weltkrieg. Regelmäßig erscheinen Gestapo-Spione bei den Dreharbeiten, um Mitglieder der Résistance oder Juden aufzuspüren und zu verhaften. Als erster Film des endlich wiedergewonnenen Friedens feiern die "Kinder des Paradieses" im März 1945 Premiere im befreiten Paris – bejubelt als Monument der ungebrochenen geistigen Überlegenheit der Franzosen über den Nazi-Furor. Regisseurin Ola Mafaalani konfrontiert die "Kinder des Paradieses" mit ihrer Entstehungsgeschichte - und Ute Büsing freut sich schon auf die Premiere.



Gleich vier Männer sind ihrer Schönheit verfallen: Garance setzt im Schauspielermilieu ein faszinierendes Liebeskarussell in Gang. Der französische Filmklassiker "Kinder des Olymp" lebt von der schicksalhaften Verknüpfung der Gaukler und spielt ganz wunderbar mit verschiedenen Formen. Die legendäre Wirkung dieses poetischen Opus Magnum speist sich auch aus seinen Entstehungsbedingungen unter deutscher Besatzung 1943 bis 45. Beides hat die syrisch-stämmige Regisseurin Ola Mafaalani gereizt.

Auf Brechts Bühne entsteht im ersten Teil ein bunter Reigen, angetrieben von Live Musik. Frei gesetzt werden artistische Kunststücke und die Techtelmechtel der Garance. Darin kommen Regisseurin Mafaalani und ihr großes Ensemble dem Film sehr nahe. Im zweiten Teil wechselt die Perspektive hinter die Kulissen. Die gealterte Hauptdarstellerin der Garance, der französische Star Arletty, hatte während der Dreharbeiten ein Liebesverhältnis mit einem deutschen Offizier und wurde wegen Kollaboration mit dem Erzfeind inhaftiert. Die Grand Dame des deutschsprachigen Theaters, Ilse Ritter, spielt sie.

Auf diese Ausnahmeschauspielerin und wunderbare Kunstfigur, die allein schon durch ihren herrschaftlichen Gang das Besondere kenntlich macht, erst recht durch ihr flirrendes flirtendes Spiel, freue ich mich ebenso wie auf die verwickelte Liebesgeschichte dieser "Kinder des Paradieses", einen Grenzgang zwischen Kunst und Leben mit historischer Tiefenschärfe - so wie Ola Mafaalani ihn am BE inszeniert.

Und Ilse Ritter bestärkt unsere Vorfreude.