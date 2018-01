- Ich freue mich auf: Die Gamesweek

Die interessantesten Kulturereignisse, die vielversprechendsten Ausstellungseröffnungen und Premieren des Jahres - darauf macht in dieser Woche unsere Kulturredaktion Lust und hatte schon verschiedene Tipps. Dass Computerspiele seichte Unterhaltung wären, hält Jakob Bauer für eine Fehleinschätzung. Er freut sich auf die International Gamesweek Berlin im April.





Die International Gamesweek Berlin als eines der größten Computerspielfeste in Deutschland ist daher eine gute Möglichkeit um mal zu schauen, wo sich dieses aufregende, junge Medium gerade selbst verortet.

Wie bei jeder anderen Branchenkonferenz gibt es Diskussionsrunden und Vorträge zum aktuellen Stand der Szene. Beim Gamefest des Computerspielemuseums finden außerdem historische Ausstellungen und Familienevents statt, beim "Girl‘s Games Workshop" können Frauen, die in der Branche leider immer noch die Ausnahme sind, in die Spielentwicklung reinschnuppern. Und natürlich kann man: spielen. Zum Beispiel bei der Indie-Ausstellung "A Maze" im Urban Spree. Wie in allen anderen Unterhaltungsmedien sind es auch bei Computerspielen die kleinen Entwickler, die am meisten Innovation in die Branche bringen: Wie erzählen wir Geschichten? Was ist wichtiger, Spielmechanik oder Spielwelt? Sind Computerspiele Kunst? Und natürlich die Frage: Wie baut man Interaktivität, diese Gabe, die Computerspiele allen anderen Medien voraushaben, sinnvoll in ein Spiel ein?