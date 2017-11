Bild: imago/CTK Photo

- Daniel Barenboim wird 75

Daniel Barenboim ist einer der einflussreichsten Musiker der Gegenwart, von der Staatkapelle Berlin wurde er zum Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt. Am Mittwoch feiert der Dirigent seinen 75. Geburtstag - und Maria Ossowski gratuliert ihm zu diesem Anlass mit einem Porträt.



Als Nachfahre russischer Juden in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geboren, siedelte Barenboim 1952 mit seiner Familie in den jungen Staat Israel über. Zwei Jahre später - er hatte bereits als Pianist debütiert - wurde er in Salzburg Meisterschüler in der Dirigierklasse von Igor Markevich. Wilhelm Furtwängler, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, lud den elfjährigen Barenboim zu einem Konzert nach Berlin ein. Zu früh nach dem Weltkrieg, fand dessen Vater. Aber das Thema Aussöhnung durch Musik war vielleicht damals schon gesetzt.



Infobox: Barenboim, der Ausgezeichnete Für sein Engagement erhielt Daniel Barenboim zahlreiche Ehrungen:



den Wilhelm-Furtwängler-Preis,

den Deutschen Kulturpreis,

die Goldmedaille der Royal Philharmonic Society,

die Buber-Rosenzweig-Medaille,

den Hessischen Friedenspreis,

den Westfälischen Friedenspreis,

zudem die Verdienstorden Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens.

Barenboim hatte große Auftritte in Paris, New York, Berlin, London, Tel Aviv, große Lehrer wie Nadia Boulanger und Sir John Barbirolli. Als 20-Jähriger stand er erstmals bei den Berliner Philharmonikern am Pult. 1981 hatte er die musikalische Leitung bei der Neuinszenierung von Wagners "Tristan und Isolde" in Bayreuth. Der Jude Barenboim interpretiert den Lieblingskomponisten Adolf Hitlers: ein Grenzgang.



Seinen Durchbruch zur Popularität hatte Barenboim aber mit dem Dialogprojekt "West-Östlicher Diwan". 1999 als Sommerworkshop für junge israelische und arabische Musiker in Weimar entstanden, erwuchs daraus eine regelrechte Mission für die Aussöhnung im Nahen Osten.

Der Zeit ein Stück Ewigkeit abringen

Das Engagement des "West-Eastern Divan Orchestra" soll sich verstetigen - mit einer Dezember 2016 eingeweihten eigenen Musikhochschule in Berlin, an der einmal bis zu 90 Studierende aus Nahost ihre Ausbildung absolvieren sollen. Die Einrichtung, maßgeblich von Staatsgeldern finanziert, trägt den Namen Barenboim-Said-Akademie - in Würdigung der beiden Ideengeber dieser musikalisch-politischen Verständigung.



Auch für Benedikt XVI. musizierte Barenboim einmal; in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo dirigierte er im Juli 2012 vor dem kunstsinnigen Papst und einem kleinen Kreis zwei Beethoven-Sinfonien. Schon wenige Wochen zuvor hatte Benedikt XVI. das Vergnügen, ein Konzert unter Barenboims Leitung zu hören. Es war in der Mailänder Scala, und wieder stand Beethoven auf dem Programm: die 9. Sinfonie, die "Ode an die Freude" im letzten Satz, "Freude, schöner Götterfunken". Der Zeit dieser Welt ein Stück Ewigkeit abringen: Das ist es, was Barenboim tut. Dass mit dem Tod alles zu Ende geht, sagt er, "dagegen kann man nicht kämpfen. Aber im Klang kann man das."

