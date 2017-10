Bild: Monika Rittershaus

Sa 28.10.2017 | 07:55 | Kultur

- "Satyagraha" in der Komischen Oper

Satyagraha - beharrliches Festhalten an der Wahrheit, so hat der indische Freiheitsheld Mahatma Gandhi sein Lebensprinzip beschrieben. Satyagraha heißt auch die Oper, die der amerikanische Komponist Philip Glass Ende der 1970er Jahre über Gandhi schrieb. Und die hatte gestern abend an der Komischen Oper Berlin Premiere. Für uns vor Ort war unser Kulturredakteur Harald Asel. "Man muss schon ein bisschen Fan sein", lautet sein Resumée im Studiogespräch mit Irina Grabowski.