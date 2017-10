Prix Europa | Bild: rbb/Peter Frenkel

Sa 21.10.2017 | 08:55 | Kultur

- Prix Europa 2017 - Die Preise sind vergeben

Einmal im Jahr treffen sich in Berlin - im Haus des Rundfunks des rbb - europäische Medienmacher zum "Prix Europa". Aus vielen Ländern reisen Redakteure, Produzenten, Drehbuchschreiber und Feature-Autoren an, um eine der bronzenen Stierköpfe zu ergattern - für die besten Radio-, Fernseh- und Onlineproduktionen des vergangenen Jahres. Am Freitag wurden die Preise vergeben. Eine Reportage von Franziska Walser.