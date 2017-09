- Exklusiv in die Staatsoper

Der Vorhang im Ausweichquartier Schillertheater ist zum letzten Mal gefallen - die Staatsoper ist jetzt in der Sommerpause. Die Handwerker im Stammhaus Unter den Linden arbeiten derzeit jedoch mit Hochdruck daran, das Opernhaus am 3. Oktober termingerecht öffnen zu können. Immer wieder haben wir in der letzten Zeit hinter die Kulissen geschaut. Am Dienstag schaut sich Sigrid Hoff die textile Wandverkleidung an, die in den Umgängen und im Zuschauerraum angebracht wird.