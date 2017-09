Bild: imago, Tom Maelsa

- Volksbühne: Ausufernde Diskussion - Abstimmung vertagt

Die Besetzung der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz dauert jetzt schon sechs Tage an. Am Mittwoch hatte der Senat ein Kompromissangebot zur Nutzung von Nebengebäuden bekräftigt. Wie sich die Besetzergruppe dazu verhält, versuchte Kulturreporterin Ute Büsing herauszufinden.



Lattenroste und Matratzen werden angeliefert. Im kleinen Hof wird gegessen und getrunken. Kinder, Hunde und Neugierige stromern durch das Foyer. Es werden Filme zum Einsatz deutscher Kriegswaffen in Krisengebieten und zum Mythos Volksbühne gezeigt. Von der Vollversammlung der Besetzer, die sich lieber Künstler oder Aktivisten nennen, war erwartet worden, über das Kompromissangebot des Intendanten Chris Dercon und des Kultursenators Klaus Lederer abzustimmen. Es lautet: unbefristete Nutzung von Grünem Salon und Pavillon bei Verzicht auf das große Haus, damit der Probenbetrieb weitergehen kann. Klaus Lederer: "Es ist das Beste, wenn man eine Lösung findet, die auf der Einsicht beruht, dass es so nicht gehen kann und man einen anderen Weg miteinander geht, der dann auch Bestand hat".



Abstimmung auf Donnerstag vertagt

Doch die Diskussion der ungefähr 200 "Staub zu Glitzer"-Aktivisten, die sich jetzt nach einer Kernwaffe "VB 61-12" nennen, uferte über drei Stunden lang aus. Eine Abstimmung wurde auf das nächste Plenum am Folgeabend vertagt. Die "transmediale Theaterinszenierung" mit ihrem partizipativen Ansatz brauche Zeit, hieß es. Es wurde mit demselben Eifer über Küchendienste und Geburtagsfeiern geredet wie über die Idee einer "Kollektiven Intendanz" und die Ausweitung der Kampfzone auf die ganze Stadt. Schließlich geht es auch um Gentrifizierung.

80 Prozent der Mitarbeiter gegen Besetzung

Viele würden sich gerne auf zwei Jahre im einst mit Arbeitergroschen erbauten Theater einnisten. Es wirkt schon jetzt wie ihre Komfortzone. Am Morgen hatte es eine Vollversammlung von etwa 90 Volksbühnen-Mitarbeitern mit dem Team des neuen Intendanten Chris Dercon und der Senatskulturverwaltung gegeben. Dabei sprachen sich 80 Prozent der Mitarbeiter gegen die Besetzung in dieser Form aus. Der Probenbetrieb für die erste Premiere am 10. November könne nicht aufrechterhalten werden. Die Sicherheit sei nicht gewährleistet. Arbeitsplätze seien in Gefahr. Das betonten sowohl Techniker des 800-Plätze-Hauses wie auch langjährige Volksbühnen-Heldinnen wie Kathrin Angerer und Silvia Rieger.

Autoritäre Haltung hinter netter Fassade

Die Schauspieler könnten ja Workshops geben und sich in die neue Bewegung integrieren und der ungeliebte Chris Dercon sollte nach Belgien verjagt werden. Man könnte auch dafür sammeln, ihm einen anderen Arbeitsplatz irgendwo in Europa zu beschaffen. Hinter der netten Fassade lauert bei machen eine dominant autoritäre Haltung: Wir diktieren hier die Bedingungen, nicht der Senat oder Dercon. Die Situation sei einmalig. Die ganze Welt schaue auf die Volksbühnenbesetzung, diese soziale Plastik. Das findet auch der Sprecher der Koalition der Freien Szene, Christophe Knoche. Die kleine Delegation aus der Senatskulturverwaltung, die noch einmal für das Kompromissangebot geworben hatte, verzog sich verstimmt.