Bild: colourbox

So 20.08.2017 | 08:11 | Kultur

- Polen: Politik füttert Satire

Satire braucht Futter, vor allem politische Satire braucht es. Aber in Zeiten Donald Trumps oder einer stramm rechten polnischen Regierung herrscht daran ja kein Mangel. Und so erlebt Politsatire derzeit einen ungeheuren Boom. Nicht nur in den USA - sondern auch in Polen, wie ARD-Korrespondent Jan Pallokat aus Warschau zu berichten weiß.