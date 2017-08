Raus aus den staubigen Konzertsälen, Klassik ohne Klunker - das will das Jugendorchester Junge Norddeutsche Philharmonie in mit ihrem neuen Konzept „Detect Classic Festival“ erreichen, und ziehen dafür ins ehemalige DDR-Funkhaus in der Nalepastraße, das sich in den letzten Jahren zu einem der angesagtesten Veranstaltungsorte Berlins entwickelt hat. Judith Kochendörfer war am Samstag auf dem Festival und hat nachgeprüft, ob die Rechnung aufgeht.

„Not a classical classic Festival“ - „kein klassisches Klassikfestival“ steht auf den Plakaten, die einem den Weg durchs verwinkelte Funkhausgelände zum Studiogebäude mit den großen Aufnahmesälen weisen. Nichts Geringeres als das Konzerterlebnis der Zukunft will die Junge Norddeutsche Philharmonie erkunden. Nahbarer soll das sein, unkomplizierter, entstaubt:

"Dass dieses antiquierte Konzertformat mit Ouvertüre, Solostück, Pause und Sinfonie seit 120 Jahren existiert, zeigt ja dass es Sinn ergibt. Und wir wollen das gar nicht in Frage stellen. Das, was wir uns fragen ist: Geht’s nicht vielleicht auch weiter?"



Das fragt sich Clemens Seemann, Geschäftsführer der Jungen Norddeutschen Philharmonie. Das Orchester vereint Musikstudenten aus dem nördlichen Raum Deutschlands. Berlin zählt großzügigerweise dazu.

"Wir sind normale Studenten, die sich natürlich überdurchschnittlich viel mit alter Musik auseinandersetzen, aber trotzdem genauso in Clubs gehen. Und wir wollen genau diese Zielgruppe ansprechen. Wir waren letztes Jahr auf dem Fuchsbau Festival und haben da vor über 3.000 Leuten gespielt. Wir haben Kammermusik mit elektronischer Musik verknüpft."



Das Konzept des Entstaubens scheint aufzugehen. Die Besucher des Detect Festival sind zwischen 20 und 70, sie tragen Leggings, Hipsterbart und Tattoos ebenso wie Hemden, Strickjacken und Hosenanzüge.

Was zum einen am Haus liegt: das Funkhaus in der Nalepastraße ist Berlins derzeit hippster Veranstaltungsort. Zum anderen daran, wie es genutzt wird. Von Raum zu Raum geht es, die Studios übertreffen sich in ihrer Atmosphäre, und ebenso atmosphärisch wissen die Musiker sie zu verwenden.

Man erforscht die versteckte Sound Chamber im Dach, hockt im Amphitheaterrund für Mozart und Mahler, im intimeren Studio für Kammermusik, lauscht einer einzelnen Gitarre am Fensterrahmen sitzend und in die Bäume schauend. Musik im Grünen am Spreeufer sollte die Atmosphäre abrunden, doch Veranstalterprobleme verhinderten dies. Stimmungsvoll trotzdem im Foyer dann ein schummrig beleuchtetes Analog-Digital-Konzept: Die Musiker spielen, die Elektrokünstler Jonas Urbat und Julian Maier-Hauff arbeiten mit den Klängen digital. Es gab Bereiche, wo Objekte reagiert haben, es gab diese Plexiglasobjekte, die durch die Reihen gegangen sind, die auch ne Auswirkung auf den Klang haben. Das heißt: das Publikum hat mitgespielt:



"Das Klarinettenkonzert war fantastisch, der Solist war ganz toll." - "Der Mahler war Wahnsinn am Schluss, dieses wahnsinnige Feuerwerk von Schlagzeugern, Kuhglocken. - Mahler war mein Highlight heute, das war wirklich gigantisch."



Die Konzerte sind lässig, das Publikum sitzt auf dem Boden, die Türen sind geschlossen, öffnen sich zwischen den Stücken. Ein wenig Hektik entsteht durch das Wandern von Raum zu Raum. Das Einlassen auf Stücke, die Intimität und Konzentration erfordern, funktioniert in abgeschlossenen Sälen besser. Ein Festival wie Detect ist daher nicht die alleinige Zukunft der klassischen Musik - was es auch gar nicht sein will - aber eine, vielleicht die befreiende, erfrischende Ergänzung, die dem Klassikbetrieb gut tut.

"Es ist insofern das ideale Publikum als dass es alle Altersklassen umspannt. Ich hab Kinder gesehen und einen alten Herrn, der vermutlich um die 80 war. Mal schauen, wohin das noch gehen kann, wie groß das noch werden kann."