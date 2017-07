- Viele Küsse im Berliner Bröhan-Museum

Das Berliner Bröhan Museum widmet derzeit dem Kuss ein Ausstellung. Viele Exponate zeigen, dass der Kuss als kleine Geste eine große Inspiration für die Kunst ist. ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski empfiehlt die Ausstellung dringend.



Mit seinem Kuss "Le Baiser" von 1887 - hier als Chefmodell in Bronze - begann die Faszination, die das Motiv des Kusses auf Künstler in aller Welt ausübte. Rodins Skulptur geriet übrigens zum Skandal. Viele Jahre durften nur erwachsene Männer sie hinter einem Vorhang betrachten. Die Frau umfängt den Nacken des Mannes. Ihr linkes Bein dringt durch seine leicht geöffneten Schenkel. Ein Tabubruch mit Folgen.

"Es gab vorher viel, allerdings vor allem in der Literatur. In der Bildenden Kunst war Rodin einer der ersten, die das prominent aufgreifen. Er ist dann auch stilbildend und der Beginn einer langen Beschäftigung mit diesem Motiv."

Ein Kuss kann politisch sein und gefährlich, obsessiv und demonstrativ, falsch oder gleichgültig, ein Ornament, ein Ritual oder ein Todesbote. Als Obsession in Malerei und Skulptur betrat er erst Ende des 19. Jahrhunderts die Kulturgeschichte. Anna Großkopf, die Kuratorin der Ausstellung:

Franz von Stuck oder Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner oder Karl Hofer bis hin zu Marina Abramovic oder Bob Dylan haben den Kuss transformiert. Der Nobelpreisträger Bob Dylan ist auch Maler und lässt zwei Männer sich freundschaftlich küssen - ein Ölgemälde von 2012.

Wobei wir bei einem wichtigen Thema der Ausstellung sind: dem politischen Kuss. "Es gibt Küsse, die schon per se politisch sind, weil sie in unserer Gesellschaft immer noch nicht selbstverständlich sind. Homosexuelle Küsse, interkulturelle Küsse, Küsse zwischen den Angehörigen verschiedener Religionen"... und den berühmten Kuss zwischen Honecker und Breschnew: "Das ist natürlich der politische Kuss per se und vielleicht auch der berühmteste Kuss Berlins. Als Graffiti auf der East Side Gallery ist er das meist fotografierte Mauerstück. Wir zeigen hier die Originalskizze von Dimitri Wrubel und eine Grafik noch dazu."

Aus dem Libanon kommt das Sprichwort: "Lieber eine ehrliche Ohrfeige als ein falscher Kuss." Dies gilt auch für ein besonders aktuelles Exponat der Ausstellung. Es zeigt eine Collage auf Papier des bekannten deutschen Künstlers Siegfried Neunhausen. Der Direktor des Bröhan-Museums, Tobias Hoffmann:

"Das ist eine Zeichnung eines Künstlers, der sich sehr intensiv mit seiner Lebenswirklichkeit und auch leider Gottes mit seinem zunehmenden Erblinden auseinandersetzt und wie in einem Tagebuch alls seine Gedanken, seine Probleme überarbeitet und eine Zeichnung gemacht hat, 'Trump küsst Putin', und damit diese ganze Tagesaktualität dieser Problematik der Verwicklung der USA und Russland wunderbar thematisiert".