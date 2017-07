- Elton John in der Mercedes-Benz Arena

Nachdem ihm der G20-Gipfel einen Strich durch sein Konzert in Hamburg gemacht hatte, schloss Elton John am Freitagabend in Berlin seine große "Wonderfull Crazy Night"-Welttournee in der Mercedes Benz Arena ab. Und Sir Elton John gab sich rockig auf der Bühne. Alexander Soyez war für uns dabei.



He's a Rocket Man. Immer noch. Nicht ganz zufällig passend ist dieses Meisterstück von Elton John auch der Höhepunkt des Konzerts und Thema des Abends. Eingeleitet von einem fünfminütigen Pianosolo und vollendet dann natürlich mit voller Bandbegleitung während sich unser Planet auf der Leinwand im Hintergrund der Bühne vor sich hindreht.

He's a rocket Man und immer noch ein Rocker im Herzen. Ein Rocker in einem fliederfarbenben Straß-Glitzergewand mit einem "Fantastic"-Schriftzug auf dem Rücken, ein Blues-Rocker mit orange schillernden Brillengläsern. Überraschend wäre es, wenn‘s anders wäre – und Überraschungen gibt es nicht mehr bei einer Legende wie Elton John.

Der Tonfall seines großen Welttournee-Abschlusskonzertes – abgesehen von der obligatorischen "Candles in the Wind Zugabe"-und seinen Song-Tributen an die Opfer des Terrors in Europa und an den verstorbenen George Michael – Der Tonfall: eher knackig, ein bisschen schneller arrangiert, ein bisschen kraftvoller von den beiden Gitarren auf der Bühne begleitet und die Auswahl bis auf ein paar wenige Ausnahmen: eher seine energischen Hits.

Von "The Bitch ist Back" über "Tiny Dancer" bis "Crocodile Rock" reicht das Programm und auch wenn in der Mitte ein bisschen die Luft raus ist, spätesten zum Ende hatte Elton John dann doch fast alle seiner 12000 Fans in Berlin von den Stühlen geholt.

Ein bisschen mehr Glitzer als nur an seinem Mantel hätte allerdings nicht geschadet bei der Weltstar-Welttournee, die nicht mehr aber auch nicht weniger als eine wundervolle verrückte Nacht versprochen hat. Ein bisschen mehr Paradiesvögel z. B. im Publikum oder eine Bühnenshow, die den Namen verdient und nicht diese einfallslosen Hintergrund-Leinwandprojektionen, die eher wie eine bewegte Fototapete aus den 70ern wirken. Aber was soll‘s, letztendlich ist Elton John die Show. Und was für eine – der Rocket Man – immer noch, auch mit 70.