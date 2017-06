Fr 30.06.2017 | 14:55 | Kultur

- 'Paukenschlag der Moderne' im Dieselkraftwerk Cottbus

Ab Samstag hat Brandenburg ein Landesmuseum für moderne Kunst. Zwei Häuser, zwei Standorte schließen sich dafür unter einem Dach zusammen: das Dieselkraftwerk in Cottbus und das Museum Junge Kunst in Frankfurt (Oder). Diese Vereinigung wird mit einem Festakt in beiden Städten gefeiert. Bereits am Freitagabend eröffnet das Dieselkraftwerk seine neue Ausstellung: "Paukenschlag der Moderne" - Fotografie der Avantgarde, etwa von Man Ray und László Moholy-Nagy. Jana Gebauer hat sie sich vorab angesehen.