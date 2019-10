imago images/Andreas Friedrichs Bild: imago images/Andreas Friedrichs

Mo 07.10.2019 | 15:45

- Extinction Rebellion: Seriöse Aktivisten oder radikale Spinner?

Amsterdam, Sidney, London, Berlin: Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" demonstrieren in aller Welt für mehr Klimaschutz. In Berlin blockieren sie ab Montag den Großen Stern im Westen der Stadt sowie eine Kreuzung am Potsdamer Platz. Über das Für und Wider solcher Aktionen tauschen sich Uwe Lueb und Alfed Schmit aus unserem Hauptstadtstudio aus.