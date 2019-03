imago/ Slavomir Kubes Bild: imago/ Slavomir Kubes

Fr 15.03.2019 | 13:05

- Schule schwänzen für das Klima - ist das ok?

Wenn Klassenzimmer und Unterrichtsräume am Freitag nicht ganz so voll sind wie sonst, dann könnte das an den Demos für "Fridays for Future" liegen. Schule schwänzen für das Klima - ist das ok? Hauptstadtstudio-Korrespondent Christopher Jähnert ist einverstanden. Sein Kollege Uwe Lueb meint jedoch: Wenn junge Leute für ihre Zukunft demonstrieren, ist das toll. Aber: doch bitte nicht während der Unterrichtszeit!