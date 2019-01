An diesem Donnerstag soll der 8. März als gesetzlicher Feiertag für Berlin vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden. SPD, Linke und Grüne haben im Innenausschusschuss am Montag dafür gestimmt. CDU und AfD hätten entweder andere Tage bevorzugt oder mehr Volksbefragung gehabt. Die FDP ist dagegen, sie befürchtet einen Schaden für die Wirtschaft und die Steuereinnahmen. Fragen an Prof. Dirk Meyer vom Lehrstuhl für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.