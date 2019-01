- Wie sinnvoll ist ein Tempolimit?

Ist ein generelles Tempolimit auf deutschen Straßen angebracht? Die Polizeigewerkschaft plädiert für eine Obergrenze von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen und 90 auf Landstraßen, um Unfallzahlen zu senken. Die Deutsche Umwelthilfe wiederum argumentiert, mit einem Tempolimit ließen sich bis zu fünf Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.



Auch Hauptstadtkorrespondent Andreas Josef ist für ein Tempolimit: 21.000 Unfälle gingen 2017 laut Statistischem Bundesamt auf das Konto von schnellen Fahrern. 400 Menschen verloren dadurch ihr Leben. Darf der Kick am schnellen Fahren das Leben anderer gefährden?



Hauptstadtkorrespondent Frank Aischmann ist gegen ein Tempolimit - es würde das Problem der Tausenden von Staus nicht verringern. Wer schnell fahre, der setze sich bewusst Risiken aus. Überhaupt: Das Autofahren wie wir es kennen, wird sich in Zukunft radikal verändern - Stichwort autonomes Fahren. Die Frage sei doch eher, wie wir Menschen in Zukunft das Fahren überhaupt noch beeinflussen.