dpa Bild: dpa

Mi 05.12.2018 | 15:05

- Schäubles Merz-Plädoyer - ein Bärendienst?

Am Freitag entscheidet der CDU-Parteitag über die Merkel-Nachfolge an der Parteispitze. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Ex-Fraktionschef Merz und Gesundheitsminister Spahn haben auf acht Regionalkonferenzen für sich geworben. Jetzt erklärt Bundestagspräsident Schäuble in der FAZ, wer sein persönlicher Favorit ist. Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb äußert in seinem Kommentar Zweifel, ob das Merz wirklich nützen wird.