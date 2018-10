- Ost und West: Zeit für eine Entschuldigung?

Warum sollte ich mich bei den Ostdeutschen entschuldigen? Oder wir - womit dann alle Westdeutschen gemeint wären? Ich komme aus den so genannten "alten Bundesländern". Was der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus da gefordert hat, finde ich ziemlich daneben.

Ich habe mich sehr gefreut, als 1989 die Grenze fiel. Und ich freue mich heute, wenn ich durch die "neuen Bundesländer" fahre und sehe, was sich dort entwickelt hat. Ja, es sind noch nicht überall 'blühende Landschaften' zu sehen, aber die gibt es auch im Westen nicht an jeder Ecke. Man denke nur an Teile des Ruhrgebiets.

Den Solidarzuschlag habe ich all die Jahre gerne gezahlt, weil ich wusste: in den neuen Bundesländern gibt es einen riesigen Nachholbedarf in fast Allem. Nur nebenbei: 1,6 Billionen Euro sind von West nach Ost geflossen. Heute sieht die Infrastruktur gut aus. Straßen und Bahnverbindungen funktionieren.

Manche Orte sind richtige Schmuckstücke geworden. Darüber freue ich mich. Wofür soll ich mich entschuldigen?

Natürlich hat es nach der so genannten Wende auch Glücksritter gegeben, die manches billig übernommen und zum -zigfachen Preis wieder verkauft haben. Das sind, wie im Westen, die unangenehmen Nebenerscheinungen des Kapitalismus. Natürlich gibt es noch immer herabsetzende Bemerkungen von Wessis über Ossis. Aber die gibt es auch über Ostfriesen, und auch über die Bayern. Dass Ostdeutsche schlecht behandelt oder beleidigt werden, habe ich nicht erlebt.

Sie sind anders, je nach geografischer Herkunft, so wie auch ein Schwabe anders ist als ein Rheinländer. Also: für mich gibt es keinen Anlass für eine Entschuldigung. Ich wünsche meinen ostdeutschen Mitbürgern das Beste. Und dazu auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Vor allem bei Diskussionen mit allzu selbstsicheren Wessis.