- Pro und Contra verpflichtendes Gesellschaftsjahr

Die Meinung von Evi Seibert:

Selbst wenn so ein verpflichtendes Jahr für die Gesellschaft höchst unwahrscheinlich ist: es lohnt sich darüber nachzudenken.

Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn mein Sohn oder die Tochter meiner Freundin ein Jahr lang etwas für die Gemeinschaft tun müssten. Statt 'work & travel' in Australien mal an der Seite von Altenpflegern erleben, wie Oma Schmidt besser durch den Alltag kommt. Einmal im Leben Leute kennen lernen - und vielleicht auch verstehen lernen, die aus ganz anderen Gegenden und Schichten kommen, die völlig andere Probleme, Ängste und Hoffnungen haben. Am besten Seite an Seite mit Jugendlichen, die ebenfalls aus der ganz anderen Ecke unserer Gesellschaft kommen.

Gemeinsam etwas Gutes für die Gemeinschaft tun, das könnten sie natürlich auch freiwillig. Aber seien wir doch mal ehrlich: Genau die, die sowas am dringendsten nötig hätten, sozusagen als praktischen Anschauungsunterricht in Sachen Zusammenleben, Rücksicht und Verantwortung - genau die machen das ja gerade nicht. Und zwar egal, ob es sich dabei um Kinder aus reichen oder aus armen Familien handelt.

Wir werden immer älter. Ein Jahr für alle sollte drin sein. Um uns besser kennenzulernen und zusammenzuhalten.