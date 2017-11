Cecilia Reible meint, eine Minderheitsregierung passe einfach nicht zur politischen Kultur in Deutschland und dürfe nur "Notlösung für eine kurze Übergangszeit" sein, etwa nach einem Koalitionsbruch bis zu den nächsten Neuwahlen. "Als Regierungsmodell für eine ganze Legislaturperiode taugt sie nicht." Und dass der Parlamentsbetrieb profitiere, wenn dauernd Kompromisse über parteipolitische Grenzen hinweg gesucht werden müssten, hält sie für Wunschdenken: "Am Gesetzgebungsprozess ändert sich ja nichts, nur dass vorher noch mehr Absprachen in Hinterzimmern nötig sein werden."