Dieses Jahr ist der Reformationstag ausnahmsweise ein bundesweiter Feiertag - sollte er das immer sein? Über diese Frage wird diskutiert, auch in der Inforadio-Redaktion. Ulrike Bieritz aus der Redaktion Religion und Gesellschaft ist dafür - ihre Kollegin Vera Kröning-Menzel dagegen.



Das Reformationsjubiläum schenkt uns am Dienstag einen zusätzlichen freien Tag – in ganz Deutschland. Was vor allem für die Berliner schön ist, die den ja – im Gegensatz zu den Brandenburgern – sonst nicht haben. Die Begründung: Die Reformation sei gesamtgesellschaftliches Ereignis gewesen und deshalb sei der Reformationstag nicht nur für das protestantische Christentum, sondern für die Gesellschaft als Ganzes ein historischer Tag.

Und weil das Reformationsjubiläumsjahr so ein Erfolg war, mit unzähligen Ausstellungen, Veranstaltungen, dem großen Kirchentag und so weiter - da gibt es immer mehr Menschen, die jetzt fordern: der Reformationstag solle doch dauerhaft und in ganz Deutschland ein arbeitsfreier Feiertag sein. Doch über diese Frage herrscht Uneinigkeit – auch hier bei Inforadio: Ulrike Bieritz aus unserer Redaktion Gesellschaft und Religion sagt: Ja - gute Idee. Vera Kröning-Menzel, ebenfalls aus der Redaktion Gesellschaft und Religion, sieht das anders.