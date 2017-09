Bild: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Fr 01.09.2017 | 06:25

Pro & Contra - Wahlfreiheit Grundschule?

Am Montag beginnt für rund 30.000 Erstklässler die Schule. Nicht alle von ihnen werden an genau der Schule lernen, die sich die Eltern für sie gewünscht haben. Und so manche werden deshalb ihre Anwälte bemühen: In diesem Jahr sind es 180 Familien, die versuchen, ihre Kinder in einer Wunschschule einzuklagen. Das sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Inforadio-Redakteur Jörg Poppendieck ist deshalb dafür, die eingeschränkte Wahlfreiheit in Berlin einfach ganz aufzuheben. Sein Kollege Harald Asel sieht das völlig anders.