- Pro & Contra: Muss Facebook Konten öffnen?

Keine Frage: Facebook sollte den Eltern Zugang zum Profil der Tochter gewähren – aus juristischen wie aus menschlichen Gründen. Denn sind wir ehrlich: Der Tod des eigenen Kindes – etwas sehr viel Schlimmeres kann einem Menschen im Leben nicht passieren. Lediglich die Ungewissheit, warum es zu Tode kam, ist in der Lage, dieses Leid noch zu vergrößern. Der Wunsch der Eltern, so viele Einblicke in den Kopf und in das Herz ihrer toten Tochter zu gewinnen wie möglich, ist daher nur zu verständlich – und sollte selbstverständlich erfüllt werden. Unabhängig vom Medium, in dem diese Einblicke gewonnen werden.

Denn wären es Briefe oder Tagebücher der Toten, wir würden diese Diskussion nicht führen. Niemand käme auf die Idee, diese den Eltern vorzuenthalten. Auch nicht, wenn sie beispielsweise in einem Postfach gelagert würden. Denn mit nichts anderem haben wir es hier zu tun: Die Verstorbene hat elektronische Briefe in einem virtuellen Postfach mit Namen Facebook abgelegt. Dürfte die Post den Eltern den Zugang zum Postfach verweigern? Nein. Warum also sollte es Facebook dürfen, nur weil das Postfach hier "Server" heißt und die Briefe nicht aus Tinte und Papier, sondern aus Einsen und Nullen bestehen?

Dazu kommt: Die Eltern besaßen ja bereits den Zugang zum Profil – darauf hatten sie sich mit ihrer Tochter zu Lebzeiten geeinigt. Man kann also durchaus mutmaßen, dass die Verstorbene damit einverstanden gewesen wäre, den Eltern nun Einblick zu gewähren, der ihnen nur durch die Versetzung in den sogenannten "Gedenkzustand" nicht mehr möglich ist. Somit ist es streng genommen Facebook, das sich über den Willen der Tochter hinwegsetzt.

Und warum? Die Argumentation, die Daten Dritter müssten geschützt werden, empfinde ich fast schon als zynisch: Ausgerechnet jene Daten, die viele – gerade junge – Menschen nur zu bereitwillig an Datenkraken wie Facebook oder Whatsapp verschleudern, sollen nun so schützenswert sein, dass sie schwerer wiegen als der Wunsch der Eltern nach Aufklärung? Beim besten Willen: Da stimmen einfach die Maßstäbe nicht mehr. Und ausgerechnet Facebook generiert sich als der große Datenschützer? Nein, das hat nichts mit Datenschutz zu tun. Das ist nichts weiter als eine perfide PR-Masche des Zuckerberg-Konzerns. Und dass er sie auf dem Rücken um ihr Kind trauernder Eltern austrägt, macht die Sache umso verwerflicher.