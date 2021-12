- Russland-Ukraine-Konflikt: "Angriff ist nicht auszuschließen"

Der Streit zwischen der Ukraine, der NATO und Russland eskaliert weiter. Der russische Außenminister Sergei Lawrow warnte vor einer neuen militärischen Konfrontation. "Wir wissen eigentlich wenig über die Absichten des Kreml", sagt Osteuropaexpertin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

"Wir können gucken, was dort vor Ort passiert, welche Kräfte zusammengezogen werden - und es ist eine Menge dort", so Klein. Außerdem könne man sich die Rhetorik der russischen Führung anschauen. "Die war in den letzten Monaten zunehmend relativ bedrohlich gegenüber der Ukraine."

Ein groß angelegter Angriff sei nicht auszuschließen - "auch wenn ich dafür im Moment die Kostenkalkulation so sehe, dass es für Russland mit hohen Kosten verbunden wäre", sagt die Expertin.