- Brandenburg: Eine Region dürstet nach Wasser

Google kann in Brandenburg kein Rechenzentum bauen - weil es an Wasser fehlt. Das haben rbb-Recherchen ergeben. Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hält den Wassermangel in dem Bundesland für ein ernstes Problem.

Der US-Internetkonzern hat geplant, sich in Neuenhagen im Kreis Märkisch-Oderland anzusiedeln. Der örtliche Wasserversorger legte aber Einspruch ein. Auch bei beim Elektroautohersteller Tesla in Grünheide gibt es Befürchtungen, dass das Vorhaben den Wassermangel noch verschärfen könnte. "Das Problem ist wirklich massiv, gerade wenn man die ganze Landschaft betrachtet", sagt Fred Hattermann.

Dürre schon länger ein Problem

Die Dürrephasen hätten sich schon seit Jahren gehäuft, erläutert Fred Hattermann. Die Jahre 2018 bis 2020 seien dabei nur das "I-Tüpfelchen" gewesen. Brandenburg sei zwar seenreich, aber wasserarm. Das habe damit zu tun, dass das Land sehr flach sei, in dem es gar nicht so viele Niederschläge gebe. "Das Wasser fließe kaum ab und fange sich dann in den Seen, so wie im Wannsee" erklärt der Forscher.

Klimawandel zeigt sich schon

Erschwerend dazu kämen ein erhöhter Wasserbedarf und eine Infrastruktur, die nicht an den Klimawandel angepasst sei, kritisiert Hattermann. Der Klimawandel selbst sei dabei klar erkennbar, denn die Niederschläge hätten sich gar nicht so sehr geändert, "aber die Verdunstung ist eben sehr stark angestiegen", so Hattermann.