- Neue Dinosaurier-Art in Chile entdeckt

Forscher haben in Chile das Skelett einer noch unbekannten Dinosaurier-Art entdeckt und auf den Namen "Stegouros elengassen" getauft. Über diesen kleinen Sensationsfund hat sich auch Daniela Schwarz gefreut - sie ist Kustodin der Sammlungen Fossile Reptilien, Tetrapodenfährten und Fossile Vögel im Museum für Naturkunde in Berlin.

Es sei immer wieder spannend, dass so viele neue Sachen entdeckt werden, sagt Schwarz. "Und dieser Dinosaurier ist auch was ganz Besonderes." Er gehöre offiziell zu den Ankylosaurier, die in der Kreidezeit vorkamen. "Die waren sehr stark gepanzert. Sie sahen sozusagen aus wie ein Koffer auf vier Beinen - mit einem Keulenschwanz, mit dem sie sich verteidigen konnten", erklärt die Paläontologin.

Ankylosaurier habe es vor allem auf der Nordhalbkugel gegeben - sowie wenige Funde in Australien, so Schwarz. "Und dieser neue Fund kommt ja aus Chile, gehört auch zu den Ankylosauriern, aber er zeigt sozusagen eine Merkmalsmischung." Statt Keulen am Schwanz habe er dort eine Art "Platten" gehabt, "die so eine Art scharfe, breite Messer waren". Das erinnere eigentlich eher an Stegosaurier und das mache die Sache sehr spannend.