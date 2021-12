- Landrat Blasig: In Brandenburg fehlt Impfstoff

Um das Impfen gegen Corona zu beschleunigen, will Brandenburg mehr Impfstellen einrichten. Jedoch fehle Impfstoff, sagt Wolfgang Blasig (SPD), der Landrat von Potsdam-Mittelmark und Vorsitzender des brandenburgischen Landkreistages: "Ich bin relativ ratlos, wie es so weit kommen konnte."

Der Mangel an Impfstoff erzeuge viel Frust, so Blasig. "Das ist unser Hauptproblem im Moment." Offenbar gebe es große Probleme bei der Logistik und der Verteilung in die Großlager. Der Landrat kritisiert außerdem die Bundesregierung scharf und spricht von einem "Kommunikationsdesaster aus dem Hause Spahn, was Moderna und Biontech betrifft".

Aber für Brandenburg könne sich die Situation bald verbessern, erklärt Blasig. "In der nächsten Woche soll eine Reserve von einer Wochenration, also 160.000 Impfdosen angelegt sein, die dann bei Bedarf in die jeweiligen Impfstellen und Impfzentren transportiert werden können." Das müsse einfach gelingen, so der Landrat.