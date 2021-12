- Göring-Eckardt: "Es braucht eine große Kampagne"

Die heutige, nächste Bund-Länder-Runde wird wohl weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen auf den Weg bringen. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, schließt auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte nicht mehr aus. Das Boostern müsse zudem schneller gehen.



Heute findet ab 11 Uhr erneut eine Bund-Länder-Runde statt mit der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dem zukünftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dazu die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Und heute soll es wirklich Entscheidungen in Sachen Corona geben: Shopping nur noch für Geimpfte und Genesene, nur noch Supermärkte, Drogerien und Länden des täglichen Bedarfs stehen Ungeimpften dann noch offen.

Darüber hinaus wird es sicherlich zu Beschränkungen bei Großveranstaltungen kommen. Und dann soll auch die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen beschlossen und die allgemeine Impfpflicht auf den Weg gebracht werden.

Kontaktbeschränkungen für alle nötig





Katrin Göring-Eckardt ist Fraktionschefin der Grünen im Bundestag und sagt, dass man auch weitere Kontaktbeschränkungen brauche. "In den Hotspot-Regionen auch für Geimpfte und Ungeimpfte“. Das Problem sei aus ihrer Sicht der nachlassende Impfschutz. "Wir gehen in eine Phase, wo der Impfschutz eben auch nachlässt. (...) Und zwar besonders bei denen, die in bestimmten Bereichen arbeiten oder ein bestimmtes Alter erreicht haben - weil die waren ja damals mit dem Impfen als Erste dran."

Göring-Eckardt kritisierte in diesem Zusammenhang erneut den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): "Wir kennen gemeinsam auch die Situation, dass bedauerlicherweise der noch amtierende Gesundheitsminister nicht ordentlich vorbereitet hat, dass wir schon alle geboostert werden. Weil das ist ja die Antwort darauf. (...) Das Boostern muss jetzt sehr, sehr viel schneller passieren und dann sind auch diejenigen wieder geschützt, die dreimal geimpft sind. Und dann kann man den Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft auch wirklich sehr konsequent machen."

Allgemeine Impfpflicht auf den Weg gebracht werden



Man brauche mobile Impfteams, Impfzentren und auch die Apotheken müssten miteinbezogen werden. "Es braucht eine große Kampagne und dafür habe man auch den Krisenstab eingerichtet." Viele Vorhaben, auch die allgemeine Impfpflicht, sollten heute auf den Weg gebracht werden und zukünftig dann entschieden werden, so die Grünen-Politiker. Durch die zusätzliche Omikron-Variante wurde die Situation nochmals verschärft, weshalb eine Impfpflicht nun kommen müsse.