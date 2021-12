- Berliner Clubs hoffen auf PCR-Tests statt Lockdown

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, dass Clubs in der Hauptstadt bald wohl wieder in einen Corona-Lockdown müssen. Der Sprecher der Berliner Clubcommission Lutz Leichsenring sieht nur einen Ausweg: verpflichtende PCR-Tests.



Die Berliner Clubcommission hat kritisiert, dass wegen der Corona-Pandemie Clubs voraussichtlich wieder schließen müssen. Sprecher Lutz Leichsenring hofft darauf, stattdessen zusätzlich PCR-Tests zu verlangen. Er verwies auf ein entsprechendes Pilotprojekt im Sommer, das gut verlaufen sei.

Nichts gewonnen mit Parties in privaten Kellern

"Unser Vorschlag ist, auf PCR umzustellen", so Leichsenring. "Damit würden wir weiterhin Menschen ermöglichen, zusammen zu kommen." Andernfalls werde es viele private Feiern geben. "Wenn wir die Clubs zu machen, wird sich wahrscheinlich sehr viel verlagern - und dann hätten wir alle nichts gewonnen, wenn Parties in Kellerräumen und in Privatwohnungen stattfinden."

Beschluss am Donnerstag erwartet





Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat angekündigt, dass wegen der Corona-Lage Clubs und Diskotheken in Berlin wohl wieder geschlossen werden müssen. Das werde bei der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag sicher beschlossen werden.