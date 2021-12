- Wagenknecht: Bei Impfpflicht "darf es keinen Fraktionszwang geben"

Eine Corona-Impfpflicht in Deutschland wird immer wahrscheinlicher. Auch der Parteivorstand der Linken hat sich dafür ausgesprochen. Sahra Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete der Linken, kritisiert, dass bislang nur genbasierte Impfstoffe zugelassen seien.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht stellt in der aktuellen Impfpflicht-Debatte den Sinn einer solchen Regelung in Frage. Dies könne in der aktuellen Welle nicht helfen, sagte sie. Obgleich sich der Vorstand ihrer Partei bereits dafür ausgesprochen hat.

Skeptisch genbasierten Impfstoffen gegenüber

Für sie sei es wichtig, dass es auch "traditionelle" Impfstoffe zur Auswahl gebe, so Wagenknecht. Viele Menschen seien - so wie sie - skeptisch den genbasierten Verfahren gegenüber. Aus diesem Grunde sei sie auch ungeimpft gegen das Coronavirus.

Wagenknecht: Auf Risikogruppen konzentrieren

Wagenknecht sprach sich dafür aus, sich auf die Risikogruppen zu konzentrieren - die Unterschiede der Verläufe nicht zu beachten, halte sie für "fahrlässig". Sollte es im Bundestag zu einer Entscheidung für oder wider eine Impfpflicht in der Pandemie kommen, meint Wagenknecht: "Bei so einer Frage darf es keinen Fraktionszwang geben."