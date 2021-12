- Woidke: "Die Impfnachfrage ist sehr groß"

Brandenburg ist mit Sachsen und Thüringen noch immer Schlusslicht bei den Corona-Impfungen, die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter hoch. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schließt nicht aus, dass es eine Verschärfung der Maßnahmen in Brandenburg geben werde. Momentan konzentriere man sich auf den Ausbau der Impfstellen.



Nun kommt sie wohl wirklich die Impfpflicht. Der mögliche, künftige Bundeskanzler Olaf Scholz will sie bis Februar einführen. Und er hat das Ziel ausgerufen: Bis zum Jahresende sollen 30 Millionen Deutsche geimpft sein, zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal. Was heißt das für Brandenburg? Die dritthöchste Corona-Inzidenz in Deutschland, die zweitschlechteste Impfquote – Brandenburg hat große Probleme im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Will man dort die Impfzentren jetzt wieder aufmachen?

"Wir sind dabei", sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke im Inforadio. Man wolle zusätzliche Impfmöglichkeiten schaffen: "Gott sei dank habe man jetzt eine höhere Nachfrage." Es brauche niedrigschwellige Angebote. "Unser größtes Problem war in den letzten Tagen der Impfstoff", erklärt Woidke. Da habe es bei Moderna und Bointech Lieferschwierigkeiten gegeben. Den Vorwurf, dass man zu spät bestellt habe, wies Woidke zurück. Er begrüßte, dass der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Krisenstab eingerichtet habe, um auch die Verteilung des Impfstoffs besser zu koordinieren.

Verschärfte Maßnahmen ab Inzidenz über 750



Ob man die Impfungen jetzt in Impfstellen oder Impfzentren mache, sei ihm egal. Hauptsache es funktioniere. In den Landkreisen, in denen man eine Inzidenz über 750 habe, würden die Maßnahmen verschärft. "Das war keine leichte Entscheidung“, so Woidke. Er schließe nicht aus, dass es noch schärfere Maßnahmen geben müsse. Man sei auf Platz 3 deutschlandweit, was die Infektionen angehe und das würde demnächst auch in die Krankenhäusern durchschlagen.

Eine Impfpflicht sei aus seiner Sicht richtig, aber er möchte sich momentan eher auf die Verteilung des Impfstoffs konzentrieren, so Woidke weiter.