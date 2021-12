- Kuhle (FDP) plädiert für einrichtungsbezogene Impfpflicht

Die Bundesnotbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie war nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zulässig.



Die Karlsruher Richter wiesen am Dienstag Klagen gegen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen jetzt auch im Hauptsacheverfahren zurück.



Die Maßnahmen haben demnach zwar erheblich in verschiedene Grundrechte eingegriffen, sie waren aber nach Einschätzung des Gerichts durch die Gefahrenlage der Pandemie gerechtfertigt.



Die sogenannte Bundesnotbremse ist mittlerweile nicht mehr in Kraft. Die Klagen dagegen wurden aber bisher nur in Eilverfahren abgewiesen.