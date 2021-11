- Politologe: NATO und Russland müssen sich bewegen und kommunizieren

Die NATO-Außenminister treffen sich am Dienstag in Riga zu ihrer Tagung. Das Militärbündnis berät über russische Truppenbewegungen in der Nähe der ukrainischen Grenze. Der Politologe Michael Staack sagt, nun müssten beide Seiten miteinander ins Gespräch kommen.

Einen Überfall Russlands auf die Ukraine hält Michael Staack, Professor für internationale Politik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg, für unwahrscheinlich. Er sagt aber: "Die Tatsache allein, dass über einen solchen Angriff spekuliert werden kann und diese Truppenbewegungen so große Beunruhigung hervorrufen, ist natürlich ein Politikum an sich."

Politologe: Aktuell schlechte Beziehungen zwischen Russland und NATO



Dies sei kennzeichnend für die aktuellen schlechten Beziehungen zwischen Russland und der NATO. Russland wolle unter anderem signalisieren, dass es mit den Truppenbewegungen der NATO am Schwarzen Meer und in der Ukraine nicht einverstanden sei. Beide Seiten müssten sich bewegen und miteinander kommunizieren, so der Politologe: "Klugerweise wären beide Seite am Zuge."

Deutschlands Rolle bei Spannungen zwischen NATO und Russland

Die Rolle Deutschlands sei in der Vergangenheit die gewesen, einen guten Draht nach Russland zu haben: "Deutschland wird dort nach wie vor auch ernst genommen." Die Bundesrepublik könne dafür sorgen, nicht nur die politische Dimension der NATO zu stärken, sondern auch die politische Dimension in den Beziehungen zu Russland wieder in den Vordergrund zu rücken, so Michael Staack.