Die vierte Corona-Welle trifft Deutschland mit voller Wucht. Während in anderen Ländern eine hohe Impfquote die Pandemie in Schach hält, sind die deutschen Intensivstationen voll. Müssen nun doch alle wieder in einen Lockdown? Wie kann unser Weihnachtsfest aussehen? Und wird es doch eine Impfpflicht geben?