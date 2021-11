- Wegner (CDU): "Es drohen weitere fünf Jahre Stillstand"

SPD, Grüne und Linke in Berlin haben ihren gemeinsamen Koalitionsvertrag vorgestellt. Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sagt, er sei vom Koalitionsvertrag enttäuscht. Er enthalte viele Worthülsen, aber wenig Konkretes. Es drohten fünf Jahre Stillstand.

Im Wahlkampf sei viel über einen Neustart diskutiert worden, über einen neuen Politikstil, sagt der Oppositionsführer Kai Wegner von der CDU. Der Koalitionsvertrag habe damit nicht mehr viel: "Es ist ein 'Weiter so'."



Dass das Thema Wohnungsenteignung noch weiter die Debatten bestimmen werde, aber auch "Misstrauen Richtung Bauwirtschaft, Richtung Wohnungswirtschaft, Richtung Wirtschaft im Allgemeinen ausstrahlen wird, das schadet den Neubauzielen, die wir so dringend brauchen", sagt der CDU-Landesvorsitzende in Berlin.



Zum Finanzressort sagt Wegner, man müsse an den richtigen Stellen investieren. "Durch die Pandemie sind die Spielräume enger geworden", umso wichtiger sei es die richtigen Schwerpunkte zu setzen - dazu gehören für den CDU-Politiker Bildung, Digitalisierung und eine funktionierende Verwaltung.