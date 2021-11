- Jusos sind zufrieden mit dem Koalitionsvertrag der Ampel

Am Freitag und Samstag treffen sich die Jusos, die traditionell eher linke Jugendorganisation der SPD, zu ihrem Bundeskongress, auch um über den Koalitionsvertrag der Ampelparteien zu diskutieren. Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal hält den Vertrag für eine positive Überraschung.



Die Jusos waren in der Bundespolitik nie so präsent und einflussreich wie heute. Seit der Bundestagswahl im September stellt die traditionell linke Jugendorganisation der SPD 49 Bundestagsabgeordnete. Darunter ist auch Juso-Chefin Jessica Rosenthal, die am Freitag auf dem Bundeskongress der Jugendorganisation im Amt bestätigt wurde.

"Für uns als Jusos ist das natürlich auch alles neu", sagt Rosenthal über die gestiegene Bedeutung der Jungsozialisten. Damit setze man sich nun kritisch auseinander. An dem in dieser Woche vorgelegten Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP hat die Juso-Chefin dabei kaum etwas zu kritisieren: "Ich glaube schon, dass wir am Koalitionsvertrag einen gesellschaftspolitischen Aufbruch sehen."

Mehr war mit der FDP nicht möglich

So bilde der Koalitionsvertrag etwa beim Thema Einwanderungsgesellschaft die Realität in Deutschland besser ab, als es die bisherigen Gesetze könnten, lobt Rosenthal. Beim Thema Klimaschutz gehe es dagegen vor allem um die Umsetzung. "Schöne Papiere haben wir ehrlich gesagt in hohem Maße geschrieben." Die Koalition müsse nun Antworten darauf finden, wie man Klimaschutz umsetzen könne, ohne dass die Energie- und Mobilitätskosten unbezahlbar werden.

Der Koalitionsvertrag sei dafür eine gute Grundlage, um das Morgen und die nächsten vier Jahre zu gestalten, findet die Juso-Chefin. Grundsätzlich hätte sie sich, gerade beim Thema Umverteilung und soziale Gerechtigkeit, zwar noch mehr gewünscht, gibt Rosenthal zu, "aber wir sind auch realistisch und sehen, dass das mit der FDP nicht möglich war."