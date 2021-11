Im Sommer wurden vier der sechs Berliner Impfzentren wegen Unterauslastung geschlossen. Nun sind die verbliebenen zwei Zentren in der vierten Welle angesichts der vielen Impfwilligen überfordert. Albrecht Broemme, ehemaliger THW-Chef, ist froh, dass es wenigstens noch zwei Impfzentren gibt.

Um die vierte Welle der Corona-Pandemie abzumildern, setzten Experten und Politik weiter auf das Impfen. Doch einen Impftermin zu bekommen ist erneut schwierig. Ein Grund: Nachdem die Impfzentren in Berlin im Sommer nicht mehr ausgelastet waren, wurden vier der sechs Zentren geschlossen. Nun sind die zwei verbliebenen Impfzentren in Berlin angesichts der vielen Impfwilligen überfordert.

Die Impfzentren zu schließen, sei ein Beschluss des Gesundheitsministeriums gewesen, erklärt Albrecht Broemme. Der frühere Chef des Technischen Hilfswerks und der Berliner Feuerwehr hat den Aufbau der sechs Impfzentren in Berlin organisiert. Dieser Beschluss sei während der ruhigen Phase der Pandemie getroffen worden. Jetzt sagt Broemme: "Berlin hat Gottseidank zwei Impfzentren nicht geschlossen."

Drittes Impfzentrum kommt

Im Sommer sei es bei einer zwischenzeitlichen Auslastung von nur 30 Prozent schwierig gewesen, die Mitarbeitenden in den zwei weiter geöffneten Impfzentren zu motivieren, so Broemme. Heute sei es umgekehrt. "Es kommen so viele Impflinge und es ist auch frustrierend, wenn man Leute wegschicken muss." Das dürfe eigentlich nicht passieren. Denn man sei ja froh, über jeden der sich impfen lassen wolle.

Eine neue Chance bietet die Absage der Grünen Woche im Januar. Eigentlich sollte das Impfzentrum in der Messe für Großveranstaltungen wie die Landwirtschaftsmesse ins ICC weichen. Die Aufbauarbeiten im ICC laufen bereits. Nach der Absage wird es nun aber beide Impfzentren geben. Broemme verspricht: "Das bedeutet etwa 3.000 Impfungen mehr am Tag ab Mitte Dezember."