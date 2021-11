- Helge Braun: "Brauchen Vollbremsung bei Infektionszahlen"

SPD, Grüne und FDP haben sich auf eine Ampelkoalition im Bund geeinigt. Sie steht wegen der Corona-Krise vor einer harten Bewährungsprobe. Der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz Helge Braun sagte, die bislang vorgesehenen Maßnahmen würden nicht ausreichen.



Helge Braun blickt ernüchtert auf die Gespräche mit den Bundesländern zur Corona-Lage. Er kritisierte, dass es in manchen Ländenr Vorbehalte gebe und eine unterschiedliche Lageeinschätzung. Mit Blick auf 76.000 Infizierte an einem Tag sagte Braun, dass ein derart hohes Infektionsgeschehen inakzeptabel sei.

Gesundheitssystem am Limit

Helge Braun zeigte sich beunruhigt, dass das Gesundheitssystem in einigen Ländern schon jetzt an die Grenzen komme. Es sei absehbar, dass dies noch in mehr Bundesländern der Fall sein werde. Er sei deshalb der Überzeugung, dass man eine Vollbremsung machen müsse, was die Infektionszahlen angehe.

Einheitliches Vorgehen nötig

Aus Sicht von Braun wird die Corona-Krise nicht zu lösen sein mit Alleingängen der Länder. Seine Erfahrung aus der Pandemie sei, dass nur, wenn sich die Länder gemeinsam einigten, die Krise in den Griff zu bekommen sei. Es müsse klar sein, was ab einer gewissen Inzidenz gemeinsam an Maßnahmen ergriffen werde.