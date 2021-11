- Der Koalitionsvertrag der Ampel steht

Zwei Monaten nach der Bundestagswahl ist der Vertrag für die erste Ampelkoalition auf Bundesebene da. Keine Steuererhöhungen, ein vorgezogener Kohleausstieg und 12€ Mindestlohn sind nur einige Eckpunkte. Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein fasst die wichtigsten Pläne zusammen.



Am Mittwoch haben Kanzlerkandidat Olaf Scholz und die Parteivorsitzenden von SPD, Grünen und FDP im Berliner Westhafen ihre Pläne für die neue Ampelkoalition vorgestellt. Mit ihrem Koalitionsvertrag wollen die Parteien mehr Fortschritt wagen. "Dafür musste jeder der Partner etwas geben, aber hat auch etwas bekommen", sagt Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein.

So konnte etwa die SPD ihr Ziel eines Mindestlohns von 12 Euro in den Koalitionsvertrag schreiben, die FDP habe sich damit durchgesetzt, die Steuern nicht zu erhöhen und eine staatlich geführten Aktienrentenfonds zu installieren und die Grünen bekämen ihren Wunsch eines schnelleren Kohleausstiegs, so Heberlein.

Ministerien sind verteilt

177 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag der Ampelparteien. Auch die Verteilung der Ministerien ist beschlossen. Sechs gehen an die SPD, fünf an die Grünen und vier an die FDP. Wer die Ministerien zukünftig leiten wird, soll aber erst am Donnerstag verkündet werden. "Klar ist, dass es ein neues Superministerium für Wirtschaft und Klima geben soll und da wird gemunkelt, dass Robert Habeck das bekommen könnte", so Heberlein.

Überraschend sei dagegen, dass die Grünen das Verkehrsministerium der FDP überlassen hätten. Viele hätten angenommen, dass die Grünen dieses Ministerium für den Umbau zu einer klimaneutralen Gesellschaft unbedingt wollen, erklärt der Hauptstadtkorrespondent.

Neuer Kanzler zum Nikolaus

Der Plan der Ampelparteien sieht nun vor, dass sich Olaf Scholz zum Nikolaustag am 6. Dezember vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler wählen lässt, berichtet Heberlein. Bis dahin würden SPD und Grüne aber auch noch ihre Mitglieder befragen wollen, ob diese dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zustimmen.