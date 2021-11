- Matz: Maske "einfache Art und Weise für zusätzlichen Schutz zu sorgen"

Ab Samstag gelten in Berlin schärfere Corona-Regeln. Shopping geht dann nur noch für Geimpfte und Genesene. Teils komme eine Masken- oder alternativ eine Testpflicht, etwa beim Sport. Für Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz ist die Maske eine "einfache Art und Weise für zusätzlichen Schutz zu sorgen".

In Berlin steigt die Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen explosionsartig an. Wie Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz sagt, werden zur Zeit etwa 18 000 Auffrischungsimpfungen pro Tag gemacht - sechsmal so viele wie im Oktober.



Die Nachfrage sei allerdings noch deutlich höher als das Angebot. Deshalb werde die Möglichkeit zur Impfung deutlich ausgeweitet.