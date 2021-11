- DGB-Chef Hoffmann: 3G-Regel wird sich einspielen

In Deutschland gilt ab Mittwoch die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen noch zur Arbeit kommen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, unterstützt die neue Regelung und geht noch weiter.

Wer heute zu seiner Arbeitsstelle gefahren ist, war unweigerlich damit konfrontiert. In Deutschland gilt seit Mittwoch die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen zur Arbeit kommen. So steht es im neuen Infektionsschutzgesetz.

Impfstatus offenlegen

Reiner Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, befürwortet die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Er geht davon aus, dass sich die neue Regelung und deren Kontrolle in den kommenden Tagen einspielen wird. "Wir haben das seit langem unterstützt, weil die 3G-Regelungen mit dazu beitragen werden, dass wir das Infektionsgeschehen am Arbeitsplatz deutlich eindämmen können."

Hoffmann rät den Beschäftigten dazu, ihren Impfstatus gegenüber dem Arbeitgeber offenzulegen, damit dann auch die Verpflichtung entfalle, täglich den 3G-Status nachweisen zu müssen. "Schwieriger wird das natürlich für die, die das nicht wollen." Aber auch tägliche Tests ließen sich abfragen, so der DGB-Vorsitzende.

Impfpflicht als Chance

Trotzdem appelliert Hoffmann an alle Arbeitnehmer sich impfen zu lassen. Das sei ein Gebot der Solidarität für den eigenen Schutz und den der Kollegen. "Die, die das partout nicht wollen, müssen auch mit den Konsequenzen leben."

Persönlich sprach sich der DGB-Vorsitzende auch für eine allgemeine Impfpflicht aus. Sie sei eine Chance für die Arbeitswelt und die ganze Gesellschaft. Dafür brauche es aber auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens.