dpa Bild: dpa

Mi 24.11.2021 | 07:25 | Interviews

- Viele offene Fragen zu 3G auf Baustellen

Die 3G-Regel am Arbeitsplatz tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Somit haben nur noch Geimpfte, Genese oder negativ gegen das Coronavirus Getestete Zutritt. Gerade auf Baustellen ist das schwierig, sagt Felix Pakleppa vom Zentralverband Baugewerbe. Unklar sei etwa, wer zuständig für die Kontrollen sei.