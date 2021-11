- "Wir haben aus dem letzten Herbst nichts gelernt"

Um die vierte Corona-Welle abzuschwächen, setzt Brandenburgs Bildungsministerin Ernst auf eine Aufhebung der Präsenzpflicht und vorgezogene Weihnachtsferien. René Mertens, Vorsitzender des Brandenburger Landeselternrates, kritisiert die Pläne der Landesregierung scharf.

Die Corona-Lage in Brandenburg droht außer Kontrolle zu geraten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei rund 600. Um die vierte Welle der Pandemie einzudämmen, will Bildungsministerin Britta Ernst die Präsenzpflicht in den Schulen aufheben und die Weihnachtsferien verlängern. Eltern sollen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder bis zu den Ferien in die Schule schicken.

Eltern sind fassungslos

René Mertens, Vorsitzender des Brandenburger Landeselternrates kritisiert die Pläne scharf. "Es ist aus der Sicht der Bildungsministerin vielleicht ein nachvollziehbarer Schritt, aber wir als Eltern stehen fassungslos vor der Politik der letzten Monate." Aktuell gebe es nur noch viele schlechte Optionen.

Eine Aussetzung der Präsenzpflicht bedeute eine Doppelbelastung für die Schulen, bemängelt Mertens. "Kinder, die nicht zur Schule gehen, brauchen Materialien. Kinder, die zur Schule gehen, brauchen Betreuung." Bei allen Varianten, die aktuell diskutiert werden, sei das Endergebnis, dass die Bildung der Kinder weiter auf der Strecke bleibe, so der Elternvertreter.

Forderung nach täglichen Tests

Der Brandenburger Landeselternrat habe bereits im Sommer dafür plädiert einen Plan B zu entwickeln, falls die Infektionszahlen zum Winter wieder ansteigen. Man habe aus dem vergangenen Herbst nichts gelernt, kritisiert Mertens. "Das ist es, was die Eltern so frustriert, dass niemand gelernt hat und nirgends eine Strategie erkennbar war."

Um den Präsenzunterricht aufrecht erhalten zu können, fordert der Elternvertreter tägliche Tests. Alles andere seien Krücken, die zu neuen Lernrückständen führen würden. "Wir brauchen den Unterricht in der Schule, wir brauchen das soziale Miteinander und da muss die Politik handeln und die Schulen endlich sicherer machen."