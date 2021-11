- Klimawandel: Neugeborene werden sieben Mal mehr Hitzewellen erleben

Ein Forscherteam vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat ausgerechnet, dass junge Menschen in Deutschland durch den Klimawandel um ein vielfaches öfter unter Wetterextremen leiden werden als ihre Eltern und Großeltern. Jedes Grad zähle, sagt Stefan Lange.



Ein internationales Forscherteam hat erstmals die konkreten Folgen des Klimawandels für Kinder und Jugendliche in Deutschland berechnet. Das Ergebnis liegt der Redaktion "rbb24 Recherche" exklusiv vor.

Extreme Hitze, Überschwemmungen und Waldbrände





Demnach werden sie im Laufe ihres Lebens deutlich häufiger extremer Hitze oder Überschwemmungen ausgesetzt sein als ihre Eltern und Großeltern. Für die Studie habe man verschiedene Größen von Erd-Erwärmungen durchgespielt, sagte Klimaforscher Stefan Lange vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.

Vergleich eines heute Neugeborenen und eines 60-Jährigen

Sollte die Erderwärmung nicht gebremst werden, betrage sie zum Ende des Jahrhunderts rund 2,4 Grad mehr, so Lange. Das würde bedeuteten, "dass ein heute Neugeborener drei Mal so viele Überschwemmungen erleben wird wie ein heute 60-Jähriger, bei Hitzewellen sind es sogar sieben Mal so viele."