Sa 20.11.2021 | 07:43 | Interviews

- "Ohrfeige für die Berliner Wahlorganisation"

Der Bundeswahlleiter hat Einspruch gegen die Berliner Ergebnisse der Bundestagswahl in sechs Wahlkreisen eingelegt. Zu welchen Konsequenzen das für die Direktkandidaten in den betroffenen Wahlkreisen führen kann, erklärt Christian Waldhoff, Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin.