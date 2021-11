dpa Bild: dpa

Sa 20.11.2021 | 08:03 | Interviews

- Kinderarzt: "So gut wie gar keine schweren Corona-Verläufe"

Die Kinderarztpraxen sind derzeit stark belastet. Das liege allerdings nicht an Corona, sondern an den anderen Infekten, die derzeit gehäuft auftreten, sagt Jakob Maske, Bundessprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Was Corona bei Kindern angehe, seien die Ärztinnen und Ärzte entspannt.