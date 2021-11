Glaube an finstere Mächte und Impfunlust besonders stark in Gebirgsregionen

Deutschland, Schweiz und Österreich haben in Westeuropa die niedrigsten Impfquoten. Der Wissenschaftler Michael Blume führt das auf den regionalen Glauben zurück: "In Gebirgsregionen gibt es jahrtausendealte Traditionen, wo sich die Menschen selbst verwalten." Eine Zentrale empfinde man als Bedrohung.

Die geringen Impfquoten gegen das Coronavirus in Süd- und Ostdeutschland sowie in Österreich und der Schweiz führt der Religions- und Politikwissenschaftler Michael Blume in seiner Forschung auf die Strukturen in den Gebirgsregionen zurück. Der Glaube an Verschwörungsmythen und finstere Mächte unterscheide sich regional sehr stark: Ausgeprägt sei er etwa im Alpenraum und im Böhmischen Massiv bis zum Erzgebirge, so Blume.

Gebirgsregionen über Jahrtausende selbstverwaltet





"In Gebirgsregionen gibt es jahrtausendealte Traditionen, wo sich die Menschen selbst verwalten." In eigener Sprache und in eigenen Bünden hätten sich die Bewohner so durchgeschlagen. "Man empfindet die Zentrale als Bedrohung", meint Blume.



In post-sowjetischen Staaten staatskritischer als anderswo

Hinzu komme: In post-sowjetischen Staaten sei man staatskritischer als anderswo - dort habe man schließlich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass man unterdrückt und belogen worden ist. Dennoch warnt Blume: Der Glaube an finstere Mächte führe immer nur in den Abgrund. Seine Tochter arbeite auf einer Intensivstation und er wisse aus erste Hand, wie schlimm eine Infektion sich auswirken könne.