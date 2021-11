- Studie soll erheben, wie eklig Berliner Schultoiletten sind

Regelmäßig werden die Zustände von Schultoiletten angeprangert: Von Schulleitungen, Schülervertreterinnen, Lehrern und Eltern: Die "German Toilet Organization" will nun wissenschaftlich erheben, wie hygienisch oder unhygienisch Klos in Berliner Schulen sind - und ruft auf, mitzumachen.



Eher eklig als sauber: Berliner Schultoiletten haben einen schlechten Ruf und werden nun in einer Studie untersucht. Anlässlich des Welttoilettentags ruft, die "German Toilet Organization" dazu auf, sich daran zu beteiligen.

Offener mit dem Thema Schulklo umgehen



Es gebe viele Beschwerden von Schulleitungen, Schülersprechern und Eltern, berichtet Thilo Panzerbieter von der German Toilet Organization, die "Zustände auf den Schultoiletten anprangern". Es müsse Investitionen geben und das Thema solle an Schulen offener angesprochen werden, fordert er.

Studie mit der Universität Bonn



Für eine Studie mit der Universität Bonn ruft der Verein Berliner Schulen zum Mitmachen auf. Mit einer Checkliste für die Schulleitung und einem Fragebogen für die Schüler soll herausgefunden werden, wo es Probleme gibt und was gut klappt. In einer Umfrage, die von 2013 bis 2017 an über 20 Schulen gemacht wurde, kam heraus, dass die Hälfte der Schüler die Toiletten nur im Notfall benutzt.